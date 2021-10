Rome (AFP). 2.164 immigrés provenant de Libye secourus au large de l'Italie

2.164 immigrés provenant de Libye ont été secourus dimanche entre les côtes libyennes et l'île italienne de Lampedusa à bord de douze canots de fortune, ont indiqué les médias, citant les service de secours italiens. Les opérations, à quelques dizaines de milles marins de la Libye, effectuées par des unités italiennes avec l'appui de cargos, ont permis de recueillir sains et saufs tous les passagers de ces douze bateaux. Selon le site de la chaîne TGCom24, 520 migrants se trouvaient dimanche soir à bord du bâtiment Orione de la Marine militaire italienne, plus de 900 autres ont été récupérés par des vedettes des gardes-côtes et des patrouilleurs de la police des finances italienne, et les autres par divers cargos qui s'étaient déroutés dans la zone. Le chaos en Libye accentue l'afflux d'immigrés, pour la plupart en provenance d'Afrique sub-saharienne, vers l'Italie. Ils sont embarqués sur des canots pneumatiques ou de vieux rafiots par des passeurs sans scrupule.

