Paris (AFP). Ligue 1: Bordeaux bat Saint-Etienne et rejoint le 2e wagon

Bordeaux a battu Saint-Etienne (1-0) et rejoint ainsi son adversaire parmi les candidats au podium, dimanche lors de la 25e journée de Ligue 1 qui a vu Guingamp enfoncer Metz (2-0). Un but de Rolan, d'une frappe croisée mal jugée par Ruffier (42e), a permis aux Girondins de venir à la 6e place à une longueur des Verts et à égalité de points avec Monaco, dont le match contre Montpellier prévu samedi a été reporté sine die pour raisons météorologiques. Saint-Etienne conserve sa 4e place mais reste à distance du podium (8 points) et confirme son coup de fatigue, n'ayant engrangé que deux points en quatre matches. L'ASSE peut surtout regretter les nombreuses occasions vendangées à Chaban-Delmas, notamment par Gradel, son attaquant ivoirien revenu de la CAN en tant que champion d'Afrique. En fin d'après-midi, Guingamp est allé l'emporter à Metz (2-0) grâce à des buts de Mandanne (26e) et Pied (39e). L'En Avant poursuit ainsi sa belle série (un seul revers en 11 rencontres) qui le propulse à la 8e place, son meilleur classement. Metz en revanche, sifflé par son public et qui enchaîne un 13e match sans victoire, reste lanterne rouge, à 6 longueurs du premier non relégable. En soirée, Lyon a l'occasion de prendre le large en tête du championnat en cas de victoire à Lorient. L'OL, qui compte un point d'avance sur Marseille et Paris, pourrait profiter des nuls 2-2 à concédés à domicile par l'OM vendredi face à Reims et le PSG samedi contre Caen. Les Parisiens ont été rejoints de justesse dans les toutes dernières minutes alors qu'ils étaient réduits à neuf après quatre blessures (Cabaye, Marquinhos, Aurier et Lucas), une mauvaise opération comptable et médicale pour le club avant la réception de Chelsea mardi en 8e de finale aller de Ligue des champions. Résultats de la 25e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Marseille - Reims 2 - 2 samedi Paris SG - Caen 2 - 2 Lens - Evian/Thonon 0 - 2 Lille - Nice 0 - 0 Toulouse - Rennes 2 - 1 Nantes - Bastia 0 - 2 dimanche Bordeaux - Saint-Etienne 1 - 0 Metz - Guingamp 0 - 2 (21h00) Lorient - Lyon

