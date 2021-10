Guillaume Didier : "Les entrepreneurs doivent se demander quel est leur pire cauchemar"

Vous allez parler à de futurs entrepreneurs. Quel est le message que vous souhaitez faire passer ?

L'idée est de sensibiliser les clients sur l'importance d'une stratégie de communication en temps de crise. Nous vivons dans une société ultra-médiatisée qui peut avoir de graves conséquences sur les entreprises. Aujourd'hui, l'entrepreneur ne doit pas se demander s'il va être touché par une crise mais quand est-ce qu'il va être touché par une crise.

Dans notre société, avec les réseaux sociaux, la course à l'actualité, la crise se répand à une vitesse extrêmement rapide. En quelques heures, la réputation et le savoir-faire d'un entrepreneur peuvent être remis en cause. Ce dernier doit alors réfléchir à une stratégie de communication.

Dans ces cas de crise, quelles sont les règles de base à respecter ?

Première règle à respecter, il faut connaître les risques que l'on encoure. Quand un entrepreneur est en situation de calme, il doit déjà identifier les risques et se préparer en cas de crise. La question que l'entrepreneur doit se poser est : "Quel est mon pire cauchemar ?" et de se préparer en conséquence.

Deuxième règle : quand la crise arrive, il faut prendre le temps de s'arrêter pour évaluer la gravité de la crise et arrêter une vraie stratégie de communication, sur la forme et sur le fond. L'expérience montre aujourd'hui que dans la majorité des crises, les entrepreneurs dénie la gravité de la grise et ne prennent pas le temps de réunir tous les acteurs autour de la table et se disent que cela va s'arranger tout seul.

Troisième règle : l'entreprise doit faire passer des messages audibles en interne, à ses salariés, et en externe, à destination du grand public et des médias.

Les entrepreneurs sont-ils aujourd'hui plus réceptifs à l'idée d'adopter une stratégie de communication ?

Les dirigeants degrands groupes prennent de plus en plus conscience de l'utilité d'une stratégie de communication. Il y a aujourd'hui une présomption d'arrogance vis-à-vis des entrepreneurs, du petit boulanger de village à Google. Le chef d'entreprise doit alors accepter d'être pédagogue.

Pratique. Mardi 10 février, de 18h à 19h30 à l'auditorium de Neoma Business School. Gratuit, sans inscription.