Marseille (AFP). Marseille: opération de police dans une cité après des tirs en l'air

Une opération de police était en cours lundi en fin de matinée dans une cité des quartiers nord de Marseille où des riverains ont signalé des "tirs de kalachnikov en l'air", qui n'auraient fait aucune victime, a-t-on appris de source concordantes. Cette opération intervient le jour de la visite à Marseille du Premier ministre Manuel Valls, accompagné du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et de celle de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem, un visite dominée par les thèmes de la sécurité et de l'éducation. Selon un photographe de l'AFP, des hommes du GIPN sont entrés vers midi à bord d'un véhicule blindé dans la cité de la Castellane (16e arrondissement), haut lieu du trafic de stupéfiants, où des riverains avaient signalé plus tôt dans la matinée "des tirs de kalachnikov en l'air" qui n'auraient fait "aucune victime", a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête. Ce sont des riverains qui ont alerté la police, faisant état de ces tirs en l'air par "cinq à dix individus", dans cette cité où un homme de 25 ans avait été tué d'une balle dans la tête le 15 janvier dans un règlement de comptes. Les enfants de la crèche de la cité ont été déplacés dans une école voisine, selon cette même source proche de l'enquête. Des tensions ont eu lieu entre les parents qui souhaitaient récupérer leurs enfants et les forces de l'ordre, bloquant l'accès, selon le photographe de l'AFP. L'opération de police est dirigée sur place par Pierre-Marie Bourniquel, directeur départemental de la sécurité publique. Cette Direction départementale (DDSP) a fermement démenti que celui-ci ait été pris pour cible, comme l'ont dit certains médias.

