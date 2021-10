Paris (AFP). Des motards protestent à Paris contre le plan antipollution de la mairie

Plusieurs centaines de motards se sont rassemblés dimanche à Paris pour dénoncer le plan de lutte contre la pollution de l'air de la mairie de Paris, qui selon eux ignore les spécificités des deux-roues. Venus à l'appel de la Fédération française des motards en colère (FFMC), ils se sont réunis dans une ambiance bon enfant sur l'esplanade du château de Vincennes, dans l'Est parisien avant de se diriger en cortège vers l'hôtel de ville où le Conseil de Paris doit débattre lundi le plan antipollution présenté par la maire PS Anne Hidalgo. Certains ont posé sur leur engin une affichette noire et blanche "Je suis banni", reprenant le code graphique désormais célèbre de "Je suis Charlie". "On va éviter les burn (lorsqu'un motard fait tourner sa roue arrière à l?arrêt et brûle la gomme du pneu) et les ruptures (lorsqu'un motard fait rugir son moteur). On est là pour montrer qu'on est moins polluant. Si on commence à faire de la fumée, on est mort", exhorte l'un des organisateurs, perché sur une camionnette. Les motards dénoncent notamment une mesure du plan antipollution prévoyant d'interdire à partir de juillet 2016 la circulation des motos datant d'avant 2000. "Ma moto date de 1993, je vais travailler tous les jours avec. Je l'entretiens régulièrement et je n'ai pas de problème. Pourquoi, alors que mon véhicule est homologué, on voudrait tout d'un coup m'empêcher de rouler avec?", s'étrangle Philippe, un manifestant qui ne veut pas dire son nom. Habitant en banlieue, il doit faire "30 km pour aller travailler tous les jours" et pour lui "il n'y a pas d'offre de transport public alternative". Alors que le plan entend notamment lutter contre les émissions de particules fines dues au diesel, le coordinateur de la manifestation, Jean-Marc Belotti, ne manque pas de rappeler que "toutes les motos roulent à l'essence". Il dénonce également "l'improvisation" dont fait preuve l'adjoint en charge des transports de Paris Christophe Najdovski (EELV). "M. Najdovski nous a dit que, par principe, tous les usagers de véhicules à moteur devaient être impactés", alors que les motos consomment bien moins que les voitures et ne représentent que 1,4% des déplacements quotidiens d'Ile-de-France, a-t-il affirmé. "L'impact sur l'environnement sera invisible". "La moto a une vraie fonction utilitaire pour beaucoup de gens. C'est un moyen de transport efficient et rapide. Il vaut mieux une ville remplie de motos et de scooters qu'une ville remplie de voitures", souligne Nathalie Morihien, la cinquantaine, qui a passé son permis moto il y a deux ans.

