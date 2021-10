Amman (AFP). La Jordanie promet d'éradiquer l'EI après la mort de son pilote

La Jordanie a affirmé vendredi que les frappes contre le groupe Etat islamique (EI) n'étaient que le début de sa "vengeance" pour l'exécution de son pilote, promettant "d'éradiquer" l'organisation jihadiste. "La Jordanie pourchassera avec toutes ses forces l'organisation (EI) n'importe où", a déclaré le chef de la diplomatie Nasser Joudeh à la chaîne de télévision américaine CNN. "Tout membre de Daech (acronyme en arabe de l'EI) est une cible pour nous. Nous les pourchasserons et nous les éradiquerons () Nous sommes en première ligne, c'est notre bataille", a ajouté le ministre dont le pays participe aux frappes en Syrie contre l'EI dans le cadre de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis. Il a affirmé que son pays avait tenté de sauver le pilote Maaz al-Kassasbeh, capturé en décembre par l'EI en Syrie après le crash de son avion, mais sans fournir d'autres détails. L'armée jordanienne a annoncé que des dizaines d'avions de chasse avaient mené jeudi des frappes contre des bastions de l'EI, dans le cadre de l'opération "Martyr Maaz", du nom du pilote brûlé vif par l'EI. "Toutes les cibles ont été détruites. Des camps d'entraînement et des dépôts d'armes et de munitions ont été touchés". Ces frappes "ne sont que le début de notre vengeance pour le meurtre du pilote", a encore assuré le ministre jordanien. L'armée n'a pas précisé le lieu des frappes mais elles ont habituellement lieu en Syrie voisine, pays en guerre depuis près de quatre ans où la montée en puissance de l'EI a éclipsé la rébellion syrienne contre le régime de Bachar al-Assad. Alors qu'on lui demandait si la Jordanie était disposée à lancer une opération terrestre contre l'EI, M. Joudeh est resté évasif: "Il faut tenir compte de plusieurs facteurs, les opérations militaires en cours, garantir la sécurité dans la région en plus d'objectifs sur le long terme incluant la lutte contre l'idéologie de ce groupe". Des manifestations de solidarité avec la famille du pilote sont prévues vendredi en début d'après-midi à travers la Jordanie après la prière hebdomadaire. Mardi, l'EI, responsable d'atrocités dans les régions qu'il contrôle en Syrie et en Irak, a franchi un nouveau palier dans l'horreur en diffusant une vidéo montrant le pilote enfermé dans une cage en métal, puis brûlé vif à l'essence.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire