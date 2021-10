Bonne table : au Menhir, tout est dans l'assiette

Quand on vient pour goûter les crêpes, on persévère et on s’installe. Côté décoration, c’est un parti pris, très moderne avec des couleurs chaudes, bref, rien qui n’évoque la Bretagne et la mer. Je m’installe seule ce lundi midi et constate avec étonnement que le restaurant se remplit à vue d’œil.



À base de produits bio



Les clients craquent peut-être pour les galettes préparées à base de farine bio. Ou est-ce le menu complet à 12,90 € du midi qui séduit ? Pour ma part , j’opte pour un choix à la carte et me laisse tenter par une galette royale (emmental, jambon, œuf, fondue de tomates, champignons persillés et deux petites pommes de terre grenaille, le tout pour 8,50 €). C’est bon, c’est copieux. Un seul petit regret, les bords de la galette ne sont pas très garnis.



En dessert, je choisis la gourmande crêpe Nougatine. Après de nombreuses minutes d’attente, qui sont plutôt annonciatrices de fait maison, je peux savourer ma crêpe agrémentée d’une boule de glace au nougat, de sauce au caramel et de chantilly. Un délice. Dommage vraiment que l’accueil ne soit pas plus aimable. Le moment aurait été parfait.



Pratique. Le Menhir, dans le centre commercial Les Docks 76 à Rouen. Tél. 02 35 98 74 64.