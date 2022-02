Born This Way sortira en Mai 2011

Lady Gaga a annoncé vendredi soir à minuit la date de sortie mondiale de son nouvel album "Born this way", ce sera pour le 23 mai 2011. Il s'agira du troisième album de l'icône pop après The Fame et The Fame Monster.

Le premier extrait de son nouvel album sortira lui sur Internet et sur Cd le 13 février prochain. On devrait donc commencer à l'entendre sur les radios à la toute fin du mois de janvier ou tout début février.

Rappelons que The Fame Monster a été l'album le plus vendu dans le monde en 2010 avec plus de 5.8 millions d'exemplaires. Joli succès pour la Gaga!