Fête à Cherbourg : écrivez les 10 commandements de la vie nocturne

Les fêtards, pas toujours respectueux de la Ville et des riverains, parfois malgré eux, la municipalité de Cherbourg souhaite les responsabiliser.

Avec les adhérents de la Charte de la vie nocturne, la mairie lance donc un jeu-concours intitulé "Devenez les dieux des nuits de votre ville". Le principe : habitants et touristes, qu'ils soient fêtards invétérés ou modérés, sont invités à proposer leur dix commandements de la vie nocturne.

Les commandements les plus originaux et percutants seront imprimés sur des objets divers, cendriers, sous-bocks, affiches, tatoos, bracelets, tee-shirts... "Propreté, tranquillité, respect des biens et des personnes, prévention des risques liés à l’alcool et aux drogues, ces quatre thématiques feront l’objet d’un commandement" indique Guylaine Godin, maire-adjointe.

Les auteurs des dix commandements retenus recevront chacun deux entrées et consommations sans alcool valables dans les bars et discothèques partenaires.



Pratique. Concours du 7 février au 1 er mars, dans les établissements adhérant à la Charte de la vie nocturne et participant à l’opération. Il suffit de déposer les bulletins de participation dans les urnes prévues à cet effet. Plus d'infos sur www.facebook.com/ville.cherbourg