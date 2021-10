Une affaire de viol sur mineure devant les assises de l'Orne

Le verdict est attendu ce mardi soir 3 février dans une affaire de viol et agression sexuelle par un homme, sur la fille mineure de sa compagne. Les faits se seraient déroulés alors que l'accusé terrorisait la mère et la fille de par sa violence. C'est d'ailleurs pour violence que la mère a porté plainte en 2006. C'est durant son audition par les gendarmes que l'adolescente a révélé des faits encore beaucoup plus graves.

Elle n'avait que 12 ans à l'époque : lui venait dormir avec elle, expliquant que le matelas de la chambre conjugale lui faisait mal au dos. Il se serait livré à des attouchements et à une pénétration, selon la jeune fille en pleurs à la barre ce lundi 2 février, expliquant son cauchemar : il m'a retourné, s'est assis sur moi...

Aux gendarmes, elle a avoué une pénétration par les doigts de son agresseur; mais devant la juge d'instruction, elle avouera la pénétration sexuelle. Pour sa défense, l'accusé explique que tout ça s'est pour se venger des violences qu'il infligeait à sa mère.

Les caresses sur les seins auraient commencé sous une tente, durant cet été là. L'homme entrait aussi souvent dans la salle de bain lorsque l'adolescente y prenait sa douche ou son bain. Lui nie et explique que c'est elle qui l'aguichait ; elle lui caressait le sexe : elle avait des yeux qui disaient qu'elle avait envie de moi.

Elle avait 12 ou 13 ans, vous en aviez 43. L'adulte, c'était vous ou elle ? interroge l'avocate de la partie civile. Âgé de 51 ans, l'accusé encourt 20 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineure par ascendant. Mais outre les déclarations de la jeune femme qui a aujourd'hui 22 ans, les preuves semblent bien minces, et l'accusé le sait.