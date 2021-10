Les jeunes bas-normands, une génération réseaux sociaux

L'étude a été réalisée en 2014 à partir des réponses de 5 000 lycéens et apprentis bas-normands. Elle montre que l’équipement des jeunes est considérable : 82 % peuvent accéder à Internet à domicile avec le wifi. Plus de 90 % déclarent pouvoir utiliser leur téléphone pour aller sur Internet. Ainsi, 78 % se connectent tous les jours. Et plus de 25 % des jeunes sondés passent la nuit avec leur smartphone allumé dans leur lit.

En voici les principales conclusions :



"Sur le web, les trois principales activités des jeunes sont reliées : les activités de sociabilité entretiennent les consommations médiatiques et culturelles à travers les systèmes de recommandation mis en place sur les réseaux sociaux, les activités d’information se déroulent aussi sur les réseaux sociaux, puisque Facebook vient largement en tête comme site qui propose de l’information pour les jeunes.



Autre information : les réseaux sociaux occupent une place centrale dans les activités numériques des jeunes. 70 % des jeunes y revendiquent plus de 150 contacts, ce qui n’est pas sans poser question quant à la maîtrise des informations personnelles. La moitié des jeunes est présente sur les réseaux sociaux dès l’âge de 12 ans, alors que l’âge recommandé par facebook par exemple est au minimum de 13 ans.



Enfin, il ressort que les filles ont trois fois plus d’appréhension vis-à-vis d’agressions personnelles. En effet, elles sont près de 20 % à avoir subi des situations de harcèlement, d’insulte, de menace, de moquerie, ou de question indiscrète….



En conclusion, si les pratiques numériques des jeunes représentent des perspectives d’accès à l’information, et de construction de réseaux personnels qui n’existaient pas auparavant, elles peuvent aussi représenter une source de fragilité pour ceux qui s’exposent le plus. Le respect des filles sur le web notamment apparaît comme un enjeu majeur. La promotion d’usages responsables, la connaissance de sites variés et de qualité, la compréhension du fonctionnement du web, tels que présentés lors des ateliers éducatifs reste donc un enjeu éducatif essentiel."