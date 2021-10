Sortie cinéma : Imitation game

Il découvre que l’homme est un homosexuel, ce qui est un délit pour l’époque, mais aussi qu’il a été le cerveau d’une entreprise hors normes, mais frappée du secret défense : le craquage du code de la machine allemande Enigma, pendant la guerre.

Alan Turing, en effet, a travaillé à Bletchley Park, dans le plus grand secret, et il a mis au point une machine impressionnante, véritable ancêtre de nos ordinateurs actuels.



Cette histoire authentique et peu connue, en raison du secret défense, permet de plonger dans la personnalité peu commune d’un génie. Probablement autiste, Alan Turing ne sait pas cacher ce qu’il pense et a du mal à communiquer avec les autres. Mais son intelligence exceptionnelle lui permet de résoudre les énigmes les plus élaborées. Avec une reconstitution soignée de l’époque, le réalisateur nous fait partager les espoirs et les déceptions de cette petite équipe de chercheurs talentueux, tout en décryptant la personnalité étrange de son héros.



Mais ce qui frappe le plus dans cette histoire fascinante, c’est l’humour très british qui traverse le film, même s’il est fait allusion à la fin tragique de son héros, condamné pour homosexualité et qui finira par se suicider. En retraçant son parcours et en brossant son portrait, le cinéaste lui rend un bel hommage posthume.