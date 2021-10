Nelson de Nouvelle Star : "Maintenant, je serre la main à Manoukian" !

L'émission Nouvelle Star, Nelson Vard la suivait depuis 2008 à la télévision. "Depuis le passage de Julien Doré", se rappelle-t-il. Loin de lui l'idée de participer au télé-crochet. Et pourtant, le jeune homme s'est retrouvé embarqué dans l'aventure. "Ma mère m'a inscrit sans me prévenir, ça a été la surprise. Au départ j'étais réticent et puis je me suis dit de tenter ma chance."

Une chance que Nelson exploite à fond depuis le début de l'émission. Arrivé sur la pointe des pieds - "C'était un truc de dingue, le stress total avant de rencontrer le jury. Je me disait, ouaouhhh, je vais voir Manoukian" - le lycéen a depuis pris un peu d'assurance, notamment après son premier prime réussi. "Le jury me dit que j'ai un talent fou dont je ne me rends pas compte, que j'ai un truc en moi, indéfinissable. Que je dégage quelque chose."

Des Ramones au côté émotionnel

Un quelque chose qui a souvent un goût rock'n'roll. Nelson a notamment interprété "Light my fire", le légendaire morceau des Doors. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : "Pour le second prime (jeudi 29 janvier), je vais m'attaquer à What a Wonderful World des Ramones." Un morceau pêchu qui doit lui permettre de passer l'obstacle du prime. Ils ne sont plus que neuf en lice et l'étau se resserre. Mais Nelson veut croire en sa bonne étoile : "Si je continue l'aventure, j'aimerais bien mettre à profit mon côté émotionnel."

Aujourd'hui, le jeune homme connaît une popularité nouvelle à Rouen : "Je reçois beaucoup de textos, de messages sur Twitter, sur Facebook. Mêmes mes professeurs et l'équipe pédagogique me soutiennent. Tout le monde veut venir me voir sur scène." Une scène que le jeune adulte, déjà rompu aux joies musicales avec son groupe Susan, commence à bien apprivoiser. Le jury lui-même ne l'impressionne plus vraiment : "Maintenant, je serre la main à André Manoukian !"

Pratique. Suivez Nelson le jeudi soir dans Nouvelle Star, sur D8.