Raid for Africa : retour sur un mois en bicyclette

En un mot, Lionel et son million de kilomètres au compteur, décrit ce raid : «superbe». Et malgré les difficultés, car il y en a eu, les raideurs ont été «exceptionnels», selon le Rouennais. Ce dernier retient également l’accueil dans les trois pays africains. «Nous avons reçu un accueil formidable dans les trois pays et avec toutes les populations. Jamais, nous n’avons eu le sentiment d’être en insécurité».

28 étapes pour 3 780 km

Et si les raideurs gardent en tête les images des éléphants aperçus aux abords d’un lac, des rhinocéros et des fauves, l’objectif de «For Africa» était tout autre. «Nous avons présenté le cuiseur Atlas aux populations, qui pourrait être une alternative au feu trois pierres». Désormais, le lycée Ferdinand Buisson d’Elbeuf va devoir mettre la main à la pâte pour mettre à bonne taille les cuiseurs, légèrement trop grands actuellement, avant qu’un atelier de production soit lancé sur place.

Et pour finir l’aventure en beauté, les raideurs sont montés au sommet du toit de l’Afrique, le Kilimanjaro, en six jours. Un véritable challenge pour ces sportifs. «Dans 15 ans, les neiges éternelles en haut de Monsieur Kilimanjaro auront disparu, regrette Lionel Groult. Si on continue à ne pas respecter la planète qui est en feu, il n’y aura plus de neige du tout.» Déjà, le cycliste prépare son raid de 2017 «0 carbone», qui se déroulera sur huit mois, du Canada jusqu’à Ushuaïa. Un ultime défi en quelque sorte.