Los Angeles (AFP). Golden Globes: défilé d'étoiles à Hollywood, Birdman et Boyhood favoris

"Birdman" et "Boyhood" partent grands favoris des Golden Globes, les prix les plus en vue du septième art aux Etats-Unis après les Oscars, qui seront décernés dimanche lors d'une cérémonie parsemée d'étoiles hollywoodiennes et suivie dans le monde entier. Ces récompenses seront remises par une galerie des plus grandes stars du cinéma et du petit écran, dont Jennifer Aniston, Bryan Cranston, de la série à succès "Breaking Bad", Jane Fonda, Harrison Ford, Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow et Matthew McConaughey, pour n'en citer que quelques-unes. Les comédiennes Tina Fey et Amy Poehler, connues pour leur humour caustique, présenteront l'émission pour la troisième et dernière fois. Le défilé sur le tapis rouge, pour cette soirée haute en glamour et paillettes, débutera à 15h00 heure locale (23h00 GMT) à l'hôtel Hilton de Beverly Hills, et la cérémonie à 17h00. Environ 21 millions de téléspectateurs ont regardé l'an dernier aux Etats-Unis la soirée retransmise par le réseau NBC, soit moitié moins que pour celle des Oscars (44 millions). Cette année, "Birdman", la comédie dramatique du Mexicain Alejandro Inarritu, sur un ex-acteur de films de super-héros qui veut renouer avec la gloire au théâtre, part en tête de la saison des prix hollywoodiens. Elle affiche le plus grand nombre de nominations cette année pour les Golden Globes, suivie par "Boyhood", qui concourt dans la catégorie des films dramatiques. "Birdman" a par ailleurs accumulé le plus grand nombre de nominations aux SAG Awards, remis par le syndicat des acteurs, et fait partie des longs-métrages sélectionnés par la Producers Guild of America. Le site du magazine spécialisé dans l'audiovisuel Variety, bible du secteur, le prédit gagnant pour la catégorie "meilleure comédie", avec "Boyhood" anticipé comme "meilleur film dramatique". Ce long-métrage doux-amer sur un petit garçon qui devient un homme dans une famille déchirée, réalisé par Richard Linklater, est devenu dès sa sortie cet été l'un des favoris de la critique. - Fuite accidentelle de gagnants - Unique en son genre, il a été tourné sur douze ans avec la même équipe d'acteurs, Ellar Coltrane, que l'on voit grandir à l'écran, Patricia Arquette et Ethan Hawke. Vendredi soir, la presse américaine s'est interrogée sur une fuite accidentelle des gagnants sur le site des Golden Globes, qui a affiché brièvement les titres de "Selma" et "Into the Woods, Promenons-nous dans les bois" comme lauréats respectivement en drame et comédie. Le site du magazine Deadline affirmait samedi qu'il s'agissait d'un malencontreux affichage de deux films pris au hasard lors d'un test mené par le gestionnaire du site internet des Golden Globes, Bluefin. "Pendant que nous testions le site officiel des Golden Globes avant la cérémonie de dimanche, Bluefin a par inadvertance mis en ligne cet exercice", a expliqué dans Deadline un porte-parole de la société Bluefin. "Nous avions choisi au hasard deux titres sans avoir connaissance des gagnants. Nous sommes les seuls responsables de cette erreur", a-t-il ajouté. "Selma", d'Ava DuVernay, sur une partie de la vie de Martin Luther King et de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis, concourt dans la catégorie meilleur film dramatique aux côtés d'"Imitation Game", "Une merveilleuse histoire du temps", "Boyhood" et "Foxcatcher". Dans les comédies, on retrouve aussi "St. Vincent", "Pride" et "The Grand Budapest Hotel". L'aura des Golden Globes, qui récompensent aussi l'excellence dans la télévision, est d'autant plus remarquable qu'ils sont décernés par une organisation bien plus confidentielle que les Oscars: l'Association des journalistes étrangers de Hollywood (HFPA). Fondée en 1943, notamment par des correspondants du Daily Mail britannique, elle compte seulement quelque 90 membres, contre environ 6.000 votants pour la prestigieuse Academy of Motion Picture Arts and Science, mère des Oscars.

