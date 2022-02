Henry VI au Trident : "c'est comme revenir à  la maison"

C'est une oeuvre dont beaucoup disaient qu'elle serait inadaptable en intégralité, avec ses 3 pièces, 15 actes et 150 personnages... Le metteur en scène rouennais Thomas Jolly et la Piccolia Familia sont pourtant de retour à Cherbourg avec l'intégrale d'Henry VI, de William Shakespeare. Une oeuvre monumentale de 16 heures, 18 avec entractes. La centaine de personnages est interprêtée par seulement 21 comédiens. Parmi eux, Flora Diguet et Bruno Bayeux, qui ont répondu aux questions de Tendance Ouest.

Du 9 au 17 janvier, les spectateurs du Cotentin vont pouvoir retrouver les acteurs de Thomas Jolly, qui avaient présenté le premier cycle d'Henry VI en janvier 2012 au théâtre à l'Italienne, et étaient restés en résidence à Cherbourg pour monter ce spectacle. Pour les comédiens c'est un aboutissement :

Henry VI Impossible de lire le son.

L'été dernier, Henry VI a été jouée à trois reprises en un seul jet, au festival d'Avignon. Une prouesse physique pour les acteurs. Cette fois, les spectateurs auront le choix de voir l'oeuvre en deux ou quatre épisodes. Cela reste un défi pour les comédiens qui ont dû changer quelques habitudes :

Henry VI Impossible de lire le son.

Pour les spectateurs qui ont vu l'intégrale en un seul morceau, Henry VI est "une aventure" :

Henry VI Impossible de lire le son.

Jeudi 8 janvier, quatre comédiens de la compagnie Piccolia Familia ont joué à l'IUT de Cherbourg la pièce H6m2. Une version "sprint" de la pièce "marathon" Henry VI, sur une scène de 6 mètres carrés :

H6m2 Impossible de lire le son.

Pratique. Henry VI au théâtre à l'Italienne de Cherbourg, plus d'infos sur les représentations sur le site internet du Trident