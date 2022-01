Une tournée internationale pour Mozart l'Opéra Rock

Mozart l'Opéra Rock a été lancé le 22 septembre 2009 en France. Le spectacle a été vu par plus d'un million de spectateurs à Paris et dans de nombreuses salles en France. Après avoir parcouru l'hexagone, le spectacle va connaître une seconde vie en s'exportant à l'étranger.

Ainsi, de nouvelles versions de Mozart l'Opéra Rock sont prévus dans un peu plus d'un an à Broadway et à Las Vegas aux Etats Unis, au Japon, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Russie et en Australie.

En attendant de les voir à l'autre bout du monde, redécouvrez leur dernier titre "C'est bientôt la fin".