Météo, brouillards givrants cette nuit en Basse-Normandie

Le froid persiste et signe en Basse-Normandie avec des températures en dessous de 0° dès la soirée du mardi 30 décembre. Comme hier, seul le secteur de Cherbourg sera épargné.

Froid et brouillard givrant

Même si les nuages deviennent plus nombreux dans le ciel normand, le froid persiste. En fin de nuit, l'atmosphère devient plus humide. Des brumes et des bancs de brouillard, givrants, se forment.

Les 3 départements, Calvados, Manche et Orne, sont placés en vigilance jaune pour un risque de chaussées glissantes.

Les températures descendent jusqu'aux gelées, entre -2 et -5 degrés.

Prudence sur les routes en raison de la présence de fortes gelées blanches ou de brumes et de brouillards givrants, par endroits.

Mercredi 31 décembre au lever du jour, les brouillards givrants devraient persister sur le département de l'Orne en particulier.