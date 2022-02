Paris (AFP). En 2014, les jours de gel exceptionnellement rares

Les jours de gel ont été exceptionnellement peu nombreux en 2014, battant même des records de rareté à Paris, Lyon ou Besançon, relevait Météo-France lundi, à l'occasion du premier coup de froid de l'hiver. La capitale a connu dimanche sa première gelée depuis plus d'un an, depuis le 13 décembre 2013. Sur l'ensemble de 2014, Paris devrait ainsi connaître, avec lundi, deux jours de gel au total, soit le record du plus petit nombre de gelées annuelles depuis 1870, depuis que la station météo du parc Montsouris livre ses données! Le précédent record de rareté à Paris datait de 1974 avec 5 jours de gel (pour une moyenne annuelle de 25 jours, ces 30 dernières années), détaille Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo-France. Besançon devrait aussi battre son record avec 19 jours de gel en 2014, loin de sa moyenne annuelle de 65 journées. Le précédent record était de 29 jours, en 2002. Lyon aura pour sa part connu seulement 13 jours de gelée, contre 50 en moyenne. Il faut remonter à 1920 pour en trouver aussi peu : 23. La France, notamment le quart nord-est et les Alpes du nord, a connu ce week-end sa "première petite vague de froid" de l'hiver, avec des températures parfois en-deçà des normales saisonnières mais bien éloignées des records de froid enregistrés dans le passé. Dès vendredi le pays devrait retrouver des températures de saison, selon Météo-France. Sans ce premier coup de froid, arrivé tardivement, bien d'autres villes de France encore auraient battu leur record de rareté pour les gelées, souligne M. Nathan. L'année 2014 devrait de fait être la plus chaude jamais observée depuis 1900 en France métropolitaine, suivant la tendance au réchauffement observée dans le monde entier.

