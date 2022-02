Paris (AFP). Vigilance orange neige et verglas dans 19 départements ce week-end

Dix-neuf départements du quart nord-est de la France et des Alpes du nord sont placés par Météo France en "vigilance orange" neige et verglas, à compter de vendredi soir et au moins jusqu'à dimanche matin. La perturbation pluvieuse qui concernait vendredi après-midi l'ouest du pays, devrait, en s'enfonçant vers l'est, donner "des chutes de neige ou du verglas dans des proportions importantes", prévient Météo-France. Est ainsi placée en "vigilance orange" toute une frange-est du pays, depuis le Nord jusqu'en Isère: Ain, Aisne, Ardennes, Côte-d'Or, Doubs, Isère, Jura, Haute-Marne, Haute-Saône, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Bas-Rhin, Savoie, Haute-Savoie, Territoire de Belfort, Vosges. "Dans un premier temps, les chutes de neige, qui seront observées de l'ouest de Nord/Picardie à l'Ile-de-France vendredi soir et durant la nuit, ne tiendront pas au sol", détaille le bulletin. Mais en progressant "vers l'est, les chutes de neige s'intensifieront et tiendront". Samedi matin "la neige se mêlera de pluie () mais ce sera temporaire car un nouvel épisode neigeux pivotera sur le pays à partir des frontières nord", poursuit l'organisme de prévision, qui annonce 3 à 7 cm de neige sur l'est du Nord et sur l'Aisne, 5 à 10 cm en plaine dans le Nord-Est, mais localement davantage. "Ces hauteurs seront plus élevées sur le relief, 10 à 20 cm dans les Ardennes, 15 à 30 cm sur les Vosges et le Jura et jusque 30 à 60 cm au-delà de 2.000 mètres d'altitude dans les Alpes", ajoute-t-on. Parmi les conséquences possibles, des conditions de circulation difficiles, des risques d'accident accrus, des dégâts aux réseaux de distribution d'électricité et de téléphone, rappelle l'organisme, qui conseille de se renseigner sur les conditions de circulation, ou encore de "prévoir un équipement minimum" en cas d'attente contrainte dans son véhicule. En Haute-Savoie notamment, la préfecture a mis en garde automobilistes et pratiquants d'activités de montagne contre un "épisode neigeux significatif" attendu tout le week-end, "dès 500 mètres", accompagné de rafales de vent de 50 à 60 km/h par endroits.

