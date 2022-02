Paris (AFP). EasyJet: peu de perturbations, 38 vols supprimés

Le trafic de la compagnie aérienne easyJet enregistrait vendredi peu de perturbations du fait de la grève des hôtesses et stewards et était conforme aux prévisions, avec 38 vols annulés sur la journée, a-t-on appris auprès de la direction. Parmi les 185 vols opérés par des équipages français dans la journée, 38 ont été affectés, touchant notamment l'aéroport de Lyon, où six vols au départ ont été annulés ainsi que huit à l'arrivée. Selon un porte-parole de la compagnie à bas coût, le trafic était conforme aux prévisions après l'appel à la grève des syndicats de navigants SNPNC-FO (majoritaire) et Unac pour exiger de meilleures conditions de travail. Au total 1.200 vols sont programmés pour la journée par la compagnie. easyJet a limité les annulations en faisant venir des équipages de Grande-Bretagne notamment, "sur la base du volontariat", a indiqué le porte-parole sans plus de précisions. "C'est une façon de casser la grève", a commenté Eric Cunnac, responsable de l'Unac. Le syndicaliste estime que le mouvement est suivi par "70 ou 80%" des personnels mais précise qu'il est "très difficile de donner des chiffres exacts" : "Normalement on a accès aux listes" des vols annulés et des personnels s'étant déclarés grévistes 48 heures à l'avance conformément à la législation "mais là, ils ont bloqué toutes les informations". La principale revendication des syndicats porte sur l'organisation des plannings mensuels, certes édités à l'avance (le 17 du mois précédent), mais "de moins en moins respectés", avec des modifications d'horaires "du jour au lendemain", au détriment de la vie privée des personnels. "Aujourd'hui nous sommes à flux tendus () dès qu'ils prennent des personnels sur un autre équipage, cela a un effet domino sur les autres vols", explique M. Cunnac. Les syndicats s'insurgent aussi contre la prise en compte d'un nouveau critère, la "satisfaction" du client, dans l'attribution d'un bonus annuel, arguant que le plus gros de la satisfaction du passager est généré par le traitement qu'il reçoit au sol (enregistrement, contrôle de sécurité) assuré par des prestataires. "Notre bonus sous formes d'actions de la compagnie, déjà ridiculement bas, va baisser en avril de 25%", affirme le délégué. Selon lui, la compagnie ne "négociant absolument pas" avec les hôtesses et stewards, "il est très, très probable que le conflit continue". Le SNPNC-FO (majoritaire) et l'Unac avaient appelé à une grève les 25 et 26 décembre, mais aucun vol n'était prévu le 25.

