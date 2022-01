Los Angeles (AFP). La comédie sur Kim Jong-Un en location sur internet depuis 18H00 GMT

Les studios Sony ont annoncé mercredi que leur comédie "L'interview qui tue!" sur un complot d'assassinat fictif du dirigeant nord-coréen Kim Jung-Un, était disponible à la location ou à la vente sur plusieurs plateformes internet, dont YouTube, depuis 18H00 GMT. Le film est disponible sur Google Play, YouTube Movies, Xbox Video de Microsoft et sur le site spécialement créé www.seetheinterview.com au prix de 5,99 dollars à la location, 14,99 dollars à la vente, indique Sony dans un communiqué. "Sony a toujours eu l'intention de diffuser le film sur une plateforme nationale", a fait valoir le directeur général de Sony Michael Lynton. Le film doit également sortir jeudi comme prévu en salle, mais uniquement dans plus de deux cents cinémas aux Etats-Unis, contre les 2.500 initialement envisagées, malgré les menaces proférées par des pirates informatiques. "Nous n'avons jamais abandonné l'idée de distribuer +L'interview qui tue!+ et nous sommes heureux que notre film sorte () le jour de Noël", avait déclaré il y a quelques jours M. Lynton. Sony Pictures avait fait volte-face mardi en autorisant la sortie limitée du film, au centre d'un maëlstrom diplomatique et technologique après une cyber-attaque dont a été victime le groupe. La compagnie avait dans un premier temps consterné Hollywood en annonçant la semaine dernière renoncer à la diffusion du film, après que les principales chaînes de cinéma eurent refusé de diffuser la comédie. Acteurs et réalisateurs avaient dénoncé une grave atteinte à la liberté d'expression et une victoire du terrorisme. Côté politique de nombreux parlementaires, dont le républicain John McCain, s'étaient aussi élevés contre cette décision et le président américain Barack Obama avait déploré "une erreur" de Sony Pictures. Cette comédie a été qualifiée "d'acte de terrorisme" par Pyongyang qui a, selon les autorités américaines, commandité la gigantesque attaque informatique dont Sony Pictures a été victime il y a un mois. Le régime communiste nie être impliqué dans le piratage au cours duquel les données personnelles de 47.000 employés et collaborateurs de Sony Pictures ont été dérobées, mais avait loué les auteurs.

