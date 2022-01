Sortir dans la Manche : mercredi 17 décembre

Samedi, c'est la fête de l'hiver à Avranches. Le changement de saison est fêté par l'association Quartier Nature. Rendez-vous samedi à 17h place Saint Gervais pour le début de la balade.



Jusqu'à Noël, de nombreuses animations sont organisées aux Eléis à Cherbourg-Octeville. Au programme : un petit train qui dessert le centre-ville, la cité de la mer et le centre commercial, le marché des créateurs, la présence du Père Noël, des animations pour les enfants et de nombreux cadeaux à remporter avant les fêtes.



Granville fête Noël avec de nombreuses animations également. Au programme : ateliers des lutins, village du Père Noël, démonstrations de danse, spectacles, brocantes, balades en calèches et bien d'autres. Retrouvez le programme complet de ces festivités sur www.ville-granville.fr