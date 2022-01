Nicolas Patey : une vie au service de Warhammer !

Pour le commun des mortels, la boutique Valhalla, dans le quartier du Gaillon à Caen, est un bazar confidentiel, presque marginal, de jeux fantastiques. Ou est-ce un magasin de peinture ? Pour les initiés, cela ne fait aucun doute : c’est un peu des deux. C’est ici la Mecque des Warhammer, un univers de jeu de figurines aux règles foisonnantes et à la communauté soudée. A la tête de l’entreprise, Nicolas Patey fait figure de “gros bonnet” du milieu.

Plongé dans ce que ces fanas appellent “le hobby” depuis ses 11 ans, il n’en a plus jamais décroché. A 19 ans, “prêt à aller n’importe où” pour sa passion, il quitte le domicile familial normand pour rejoindre Aix-en-Provence et les effectifs de la marque de référence du Warhammer, Games Workshop. Il y apprend tout ce qu’il veut savoir et gravit les échelons pour se spécialiser dans l’événementiel. En compétition, il endosse désormais le pseudo de “Hellbrandt Grimm”. Et acquiert une certaine notoriété notamment grâce à ses talents de peinture des figurines.



“Tous des amis”

Quand ses parents lui dégotent un local à Caen en 2007, il accomplit “le rêve de tout gamin qui entre dans l’univers de ces figurines” : il sacrifie son confort pour monter son magasin où il vend magazines, figurines, livres de règles du jeu et organise régulièrement des tournois locaux... “Je pourrais gagner plus d’argent avec mes compétences. Mais je n’aurais pas autant envie de me lever le matin !” Il est invité l’an dernier à intégrer la prestigieuse équipe de France de Warhammer, la team “Bisounours”. “C’est l’apogée du hobby : je vis ma passion en milieu compétitif. Faire 1 000 kilomètres pour retrouver d’autres joueurs, tous de vrais amis, c’est un grand plaisir.”