Sydney (AFP). Sydney: le preneur d'otages réclame un drapeau de l'EI, évoque quatre bombes

L'homme armé qui retient des otages dans un café de Sydney a réclamé un drapeau de l'organisation Etat islamique et affirmé que quatre bombes avaient été posées en divers endroits, a rapporté la télévision Channel Ten. La police n'a pas confirmé ces informations. Channel Ten a expliqué qu'elle avait parlé "directement" à deux des personnes retenues à l'intérieur du café, situé à Martin Place, une place piétonne du quartier des affaires de Sydney. "Elles confirment deux exigences du preneur d'otages", a dit la chaîne dans un tweet. "Il veut qu'on lui apporte directement dans le café le drapeau de l'EI. Sa seconde exigence c'est de parler au Premier ministre". Les deux personnes "disent qu'il y a quatre bombes, deux au Lindt Cafe et deux autres ailleurs dans le quartier d'affaires de Sydney", a ajouté la télévision. Des centaines de policiers en armes encerclaient le Lindt Chocolat Cafe, où des otages tenaient plaqué contre une fenêtre un drapeau noir avec une inscription partiellement visible en caractères arabes. Il semblerait qu'il s'agisse de la shahada, ou profession de foi musulmane: "Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet est son prophète". Cinq personnes ont pu sortir de l'établissement sans qu'on sache dans l'immédiat si elles se sont enfuies ou si elles ont été libérées.

