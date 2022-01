Jakarta (AFP). Glissement de terrain en Indonésie: 12 morts, 100 disparus

Un glissement de terrain provoqué par des pluies torrentielles a fait au moins 12 morts et une centaine de disparus sur l'île principale indonésienne de Java, a annoncé un responsable samedi. "Pour le moment, nous avons découvert 12 corps et nous recherchons 96 autres personnes", a précisé le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho. Selon l'agence, des centaines de sauveteurs sont mobilisés autour des habitations qui ont été ensevelies vendredi dans le village de Jemblung, dans le centre de l'île. Seules deux habitations du village ont été épargnées, selon un correspondant de l'AFP. "Les conditions sur le terrain sont assez difficiles et nous avons besoin de grosses machines pour dégager la route qui a été recouverte par le glissement de terrain", a indiqué le porte-parole de l'agence. D'après un autre responsable de l'agence, qui a requis l'anonymat, 200 sauveteurs et 500 volontaires participent aux recherches des disparus. La saison des pluies a débuté en Indonésie, marquée par de fortes pluies et des inondations. La moitié des quelque 250 millions d'habitants du pays vit dans des zones soumises aux glissements de terrain, selon l'agence indonésienne.

