Interview à l'US Quevilly : "Passer devant Sedan en mai"

Comment jugez-vous cette première partie de saison, alors qu’il ne reste que deux matchs avant la trêve ?



Emmanuel Da Costa : “Pour l’instant, je ne peux pas vous dire. Il reste deux matchs importants, contre Romorantin et la réserve du PSG. Si cela se traduit par des victoires, alors ce serait une première moitié de saison exceptionnelle.”

Michel Mutel : “Nous sommes mieux que l’année dernière. C’est la deuxième année que Manu est là. Il va arriver à faire ce que Régis Brouard (entraîneur jusqu’en 2012) avait fait, c’est-à-dire construire un groupe qui joue ensemble depuis 2-3 ans. L’équipe est un peu moins forte qu’en 2012 (année de la finale en coupe de France) mais il faut du temps pour y parvenir.”



Vous êtes revenus à un point du leader Sedan. La montée est-elle envisageable ?



EDC : “Depuis le début de la saison, je dis qu’il est impossible de gagner tous les matchs. J’avais raison. À nous de rester vigilants et de garder Sedan à portée de tir pour leur passer devant en avril-mai. Certains évoquent pour eux un quasi sans-faute mais ils ont déjà perdu deux fois ! Sur la montée, j’ai parlé du Top 5 avant même le début de la saison.”

MM : “Ce qui est bien cette saison, c’est que l’on joue bien ou mal, nous gagnons nos matchs. Sedan est encore en tête mais ils commencent à faiblir, avec une défaite à Dieppe et une défaite contre une équipe de DH en Coupe.”



Vous êtes également toujours en lice en Coupe de France (l’US Quevilly s’est qualifié pour les 32e de finale aux dépens de Saint-Louisienne), que pouvez-vous espérer ?



MM :“Nous n’établissons jamais de budget prévisionnel pour la Coupe de France. C’est toujours un plus. Orléans évolue en Ligue 2, mais marque peu et encaisse beaucoup de buts. Donc pourquoi pas ? Après, nos plus mauvais matchs ont été effectués en Coupe de France.”

EDC : “Nous avons l’avantage de recevoir Orléans. Un match de coupe, c’est toujours compliqué. On l’a vu contre Pacy, contre Déville, contre Les Abymes ou Saint-Louisienne même si contre ces derniers, nous avons tapé trois fois les montants et raté un pénalty.”



Que manque-t-il encore à cette équipe ?



EDC : “C’est une équipe jeune, pas encore en pleine maturité, avec encore du travail à faire. Il faut encore un peu plus de constance. Mais depuis plus d’un an, nous travaillons comme des fous. Je crois au projet, le club aussi, l’aventure commence.”

4 dates pour 2014

16 août : L’USQ ouvre sa saison par une victoire contre Sannois-St-Gratien.

8 novembre : L’USQ signe une 8e victoire consécutive à Mantes.

7 décembre : L’USQ se qualifie pour les 32e de la Coupe de France après une victoire à la Réunion.

3 ou 4 janvier 2015 : Le choc de la saison face à Orléans en Coupe de France.