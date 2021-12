Bruxelles (AFP). La zone euro prolonge de deux mois le programme d'aide à la Grèce

La zone euro a décidé lundi de prolonger de deux mois le programme d'aide dont bénéficie actuellement la Grèce, qui arrive à échéance le 31 décembre, car la troïka des créanciers n'est pas en mesure de conclure son examen des comptes du pays. "L'Eurogroupe est disposé à accorder à la Grèce une extension technique de deux mois de son programme d'aide actuel", ont indiqué les ministres des Finances à l'issue d'une réunion à Bruxelles. La décision doit être approuvée par les Parlements de plusieurs Etats membres. "Des progrès ont été réalisés par les autorités grecques depuis notre dernière réunion en novembre () mais ils ne sont pas suffisants pour conclure dès à présent ou avant la fin de l'année la revue en cours" de la troïka, a souligné le président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem. La prolongation du programme "va permettre de conclure la revue et ouvre la voie au versement de la tranche d'aide de 1,8 milliard d'euros", a-t-il précisé lors d'une conférence de presse. "Deux mois, cela nous paraît bien, car c'est assez long pour conclure la revue, mais pas trop", a ajouté M. Dijsselbloem, alors que des rumeurs évoquaient une extension de six mois. La troïka et les autorités grecques ont de nombreux désaccords qui empêchent notamment le versement d'une dernière tranche d'aide de 1,8 milliard d'euros. Le Parlement grec a adopté dans la nuit de dimanche à lundi le budget 2015, mais ses créanciers estiment que la Grèce aura besoin de deux à trois milliards d'euros de recettes supplémentaires en 2015 pour atteindre ses prévisions économiques, ce que conteste Athènes. Une fois le programme actuel terminé, la zone euro envisage d'accorder une ligne de crédit de précaution à la Grèce, via son fonds de soutien (le MES), qui permettrait de rassurer les marchés. La ligne de précaution serait assortie de conditions allégées par rapport au programme d'aide actuel, où la troïka pousse pour de nouvelles mesures de rigueur.

