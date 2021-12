Coupe de France : un club de Ligue 1 pour l'US Quevilly ?

Parmi les 64 clubs à rêver d'une victoire finale, tous les clubs de Ligue 1, pas encore rentrés dans la compétition, sont en lice.

Viennent ensuite les clubs de Ligue 2 et National, puis les 10 clubs de CFA (dont l'US Quevilly). Six clubs de CFA 2 et quatre clubs de DH convoitent une qualification pour les 16e de finale.

Enfin, les petits poucets martiniquais du Club Franciscain, seul rescapé des DOM-TOM.

L'US Quevilly, vainqueur dans la douleur des Réunionnais de Louisienne dimanche après-midi, pourraient décrocher une équipe de Ligue 1. Et les supporters de rêver à un choc contre l'OM et le PSG. Réponse vers 20h.