Paris (AFP). Club Med: l'homme d'affaires italien Bonomi surenchéri sur l'offre du chinois Fosun

La société Global Resorts, qui porte l'OPA lancée sur Club Méditerranée par l'homme d'affaires italien Andrea Bonomi, a confirmé vendredi avoir surenchéri sur l'offre du chinois Fosun en proposant désormais 24 euros par action. Le camp Bonomi, qui avait jusqu'au 17 décembre pour répliquer à la dernière offre du Chinois Fosun et ses alliés faite lundi, propose 24 euros par action et 25,35 euros par obligation Oceane, ce qui valorise Club Med à 915 millions d'euros. L'homme d'affaires italien a répondu lors d'une conférence de presse aux critiques qui trouvent que l'offre sur Club Med est devenue "trop chère". "Nous ne sommes jamais partis d'une valorisation à 17 euros, nous sommes partis de 21 euros", a déclaré M. Bonomi, dans une critique larvée des propositions initiales de son rival. "On ne peut pas relancer un projet aussi fascinant sans avoir une approche industrielle de long terme. Le Club Med est une entreprise qui a besoin d'amour", a argué M. Bonomi. Il répondait ainsi indirectement au PDG du Club Med, Henri Giscard d'Estaing, qui a apporté à plusieurs reprises un soutien marqué à l'offre de Fosun. Fosun et ses alliés "ont une approche raisonnable et responsable. Ils ont des perspectives de long terme et des synergies pour les justifier", avait déclaré le patron du Club Med dans un entretien exclusif à l'AFP lundi. Selon M. Bonomi, le fonds d'investissement américain KKR qui est venu l'épauler ces dernières semaines, "a une capacité d'entreprise très forte () ce n'est pas un investisseur spéculatif". "Pour relancer le Club Med, il faut de l'argent, du temps, des plans de très long terme", a-t-il souligné. M. Bonomi a insisté par ailleurs sur sa volonté de "maintenir le Club Med en France, on ne peut pas être forts si on ne l'est pas dans son pays d'origine". "La Chine est importante mais elle n'est pas unique, il y a des marchés qui ont du plus et du moins", a-t-il ajouté. Le dossier Club Med est le plus long de l'histoire des OPA à la Bourse de Paris, la première offre ayant été présentée en mai 2013. Le groupe d'investisseurs mené par M. Bonomi a surenchéri de 0,50 euro par action, soit +2,1% et donc juste au dessus des 2% supplémentaires requis pour que la surenchère soit valable. Les autres conditions de l'offre restent inchangées, a précisé Global Resorts dans un communiqué. Dans sa dernière offre, le camp Bonomi proposait 23 euros par action et valorisait Club Med à 874 millions d'euros. La surenchère intervient dans le cadre de l'accélération de la confrontation des offres initiée par l'Autorité des marchés financiers le 13 novembre. L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé vendredi avoir pris acte de cette nouvelle offre. Elle fixe désormais au 19 décembre à 18H00 le nouveau délai d'expiration pour l'offre concurrente du conglomérat chinois Fosun. L'AMF avait précisé que la cotation des titres Club Méditerranée, suspendue à 12H20 (11H20 GMT), reprendrait à 15H30. Avant suspension, l'action cotait 23,80 euros. Le Club Méditerranée compte 70 villages dans 26 pays. Le groupe employait 12.900 salariés en équivalent temps plein à la fin de l'exercice 2013 et 23.300 "présents au moins une fois", 58% des emplois dans les villages Club Med étant des contrats saisonniers.

