Paris (AFP). Ligue 1: Saint-Etienne et Rennes maintiennent la dynamique

Saint-Etienne et Rennes ont confirmé leur très bonne forme actuelle avec des succès à l'extérieur, respectivement à Montpellier et Nice, mercredi lors de la 16e journée de Ligue 1, qui voit le PSG tenter à Lille de s'emparer de la première place, en soirée. Sur la lancée de leur triomphe dimanche lors du derby face à Lyon (3-0), les Verts sont donc allés gagner sans discussion 2-0 à Montpellier (10e) et se sont installés sur la troisième marche du podium en attendant le match de Lyon jeudi. Les buts stéphanois ont été marqués par Florentin Pogba et Paul Baysse. Le grand frère du milieu de terrain de la Juventus et des Bleus a inscrit là son premier but en L1. Baysse de son côté n'avait jamais marqué avec les Verts. Surtout, il a fêté de magnifique manière sa première titularisation en L1 après plus d'un an sans jouer à cause d'une grave blessure. Il avait tout de même joué deux fois en Europa League cette saison. A Rennes, l'homme en forme s'appelle Paul-Georges Ntep. Inarrêtable en ce moment, l'international Espoirs a ouvert la marque dès la 12e minute à Nice (14e). Konradsen a ensuite doublé la mise pour les Bretons et malgré la réduction du score (2-1) signée Cvitanich, les Rennais en profitent pour grimper à la quatrième place. Ils ont dépassé Bordeaux, tenu en échec 0-0 à Metz (12e). Les Girondins sont même passés tout près de la défaite puisque Carrasso a repoussé un penalty de Malouda dans les derniers instants. En bas de tableau, il y avait deux matches entre équipes aux abois et les bonnes opérations ont été réussies par Guingamp et Evian-Thonon. - Bastia dernier - Les Bretons ont écrasé 5-1 une équipe de Caen en perdition avec notamment des doublés de Beauvue et Mandanne. L'équipe de Jocelyn Gourvennec sort de la zone rouge (17e), au sein de laquelle Caen glisse à la 18e place. Evian de son côté remonte à la 13e place à la faveur de sa victoire 2-1 à Bastia, lanterne rouge de L1. Au passage, le Danois Daniel Wass, vrai spécialiste, a encore inscrit un superbe coup franc. Mardi, le leader marseillais avait été tenu en échec 1-1 sur le terrain de Lorient malgré d'innombrables occasions, notamment en seconde période. Mercedi soir, Marseille abandonnera sa place de leader au PSG en cas de victoire des joueurs de Laurent Blanc sur la pelouse de Lille. Mardi encore, Nantes avait marqué le pas avec une défaite 2-1 à domicile contre Toulouse, alors que Monaco avait logiquement dominé Lens malgré l'exclusion précoce de Wallace. Jeudi soir (21h00), c'est le match Lyon-Reims qui mettra un terme à cette 16e journée. Résultats de la 16e journée de la Ligue 1 de football:

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire