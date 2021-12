Maiduguri (Nigeria) (AFP). Nigeria: deux capitales du Nord-Est sous le feu de Boko Haram

Au moins cinq personnes sont mortes dans un double attentat-suicide mené par deux femmes à Maiduguri, capitale de l'Etat de Borno, dans le nord-est du Nigeria, au moment où Boko Haram lançait un assaut sur Damaturu, une autre capitale de cette région. Le double-attentat suicide a eu lieu dans le Monday Market, un marché très fréquenté du centre de Maiduguri, fief historique du groupe islamiste, déjà pris pour cible par deux femmes kamikazes la semaine dernière. "Deux femmes kamikazes ont déclenché des explosifs dans le Monday Market à deux endroits distincts", a déclaré à l'AFP Gideon Jibrin, le porte-parole de la police de l'Etat de Borno. M. Jibrin avait fait état dans un premier temps de 10 morts et de nombreux blessés, mais a ensuite rectifié le bilan par sms, indiquant qu'il y a eu cinq morts. Ahmad Sanusi, un témoin, a rapporté avoir vu une femme âgée d'une quarantaine d'années se faire contrôler par des miliciens au moment où elle s'approchait du marché. La femme ayant refusé de leur montrer le contenu de ses sacs, un attroupement s'est formé autour d'eux : "C'est là qu'elle a déclenché un explosif", a-t-il expliqué. Un autre témoin a évoqué une seconde explosion peu après. A Damaturu, capitale de l'Etat voisin de Yobe, des détonations ont réveillé tout un quartier vers 04H45 (03H45 GMT), selon Umar Sada, un habitant. "Les hommes armés sont venus en grand nombre. Ils ont incendié les locaux de la police et se dirigent maintenant vers les quartiers résidentiels", a déclaré à l'AFP M. Sada en début de matinée. Selon un responsable gouvernemental ayant requis l'anonymat, "c'est le chaos dans toute la ville". "Nous avons quitté nos maisons. Nous sommes maintenant dans la brousse. Nous ne savons pas ce qui va se passer", a ajouté M. Sada. L'armée, qui a une base importante à Damaturu, ne s'est pas encore exprimée sur cette attaque. Mais des habitants ont dit avoir vu un avion militaire survoler la ville. Le commissaire de police de l'Etat de Yobe, Marcus Danladi, a seulement déclaré à l'AFP que les policiers faisaient face à "une situation grave". "Les combats continuent à faire rage", rapportait en fin de matinée un employé de l'école polytechnique de l'Etat de Yobe. "Des grenades sont tombées dans l'enceinte de l'école". Selon d'autres habitants, des combats ont lieu à proximité d'une prison où sont détenus des membres présumés de Boko Haram, attenante à la résidence du gouverneur de l'Etat. Yobe et Borno sont deux des trois Etats du Nord-Est les plus affectés par l'insurrection de Boko Haram, qui a fait 13.000 morts et 1,5 million de personnes déplacés depuis 2009. Yobe, Borno et Adamawa avaient été placés sous état d'urgence en mai 2013. Le président nigérian Goodluck Jonathan avait réclamé une prolongation de l'état d'urgence dans cette région, mais il n'a pas réussi à faire voter ces mesures spéciales, à l'efficacité maintes fois remise en cause, par le Parlement avant leur expiration le 20 novembre. - Appel à l'auto-défense - Boko Haram avait revendiqué une opération sur Damaturu le 24 octobre, au cours de laquelle quatre bâtiments de la police avaient été attaqués à l'aide d'armes à feu et d'explosifs. Trente personnes, apparemment tous des soldats, avaient été tuées. Le président Jonathan, candidat à sa succession à l'élection de février 2015, est très critiqué pour n'avoir pas su mettre un terme aux violences dans cette région, et avoir tardivement réagi à l'enlèvement de plus de 200 lycéennes à Chibok, qui avait suscité une indignation internationale.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire