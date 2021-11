La Londe-les-Maures (France) (AFP). Intempéries: 4 morts dans le Var, alerte rouge inondation dans l'Hérault

Les intempéries ont fait quatre morts - trois femmes et un homme - en 24 heures dans le Var, qui a une fois encore payé un lourd tribut aux dérèglements climatiques de l'automne, l'Hérault passant en vigilance rouge inondations dans la soirée. Dans ce dernier département, l'inquiétude provient des menaces de crue du fleuve Orb, notamment à Bédarieux. Dans le Var, où doit se rendre samedi après-midi le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, attendu à La Londe-Les-Maures, le corps d'un homme a été retrouvé vendredi à la mi-journée dans un ruisseau à Cogolin. Il n'était pas jusque-là comptabilisé parmi les personnes disparues toujours recherchées, parmi lesquelles une enfant de huit ans. Les Pyrénées-Orientales sont venues s'ajouter vendredi après-midi aux huit départements - Aude, Tarn, Aveyron, Hérault, Gard, Corse-du-sud et Haute-Corse - qui restaient encore en vigilance orange "pluie et orages". La Haute-Garonne est, elle, en alerte orange "vents violents". En milieu de journée, vendredi, les fortes pluies, accompagnées d'orages et de rafales de vent, se déplaçaient vers le Sud-Ouest. Le dispositif a été levé dans plusieurs départements, notamment le Var. En Haute-Corse, où des portions de routes nationales et départementales ont été coupés, une centaine d?interventions avaient déjà été recensées à 16H00, la plupart pour des mises en sécurité de personnes immobilisées par la montée des eaux. En Corse-du-Sud, les pompiers surveillaient particulièrement le barrage du Rizzanese, qui a atteint "le seuil de déclenchement de l?état de crue". Les délestages effectués n?avaient pas eu d'incidence en milieu de journée. Une fois encore, c'est la petite commune varoise de La Londe-les-Maures qui a été le plus violemment touchée. Le 19 janvier dernier, un précédent orage avait déjà fait un mort dans cette commune située entre Hyères et le Lavandou. Les corps retrouvés vendredi, le premier à nouveau à La Londe-les-Maures, le second dans le port de Hyères, sont ceux de deux femmes, d'une trentaine et d'une quarantaine d'années, selon les informations de la préfecture et du ministère de l'Intérieur. Jeudi soir, une femme de 68 ans, non originaire du Var avait été retrouvée morte à Lalonde-les-Maures, selon la préfecture du département, qui faisait alors état de trois disparus, dont une mère et sa fille. Plusieurs plongeurs des sapeurs-pompiers et des gendarmes en treillis ont fouillé les berges et le lit de la rivière Maravenne à la recherche de "tout ce qui peut servir d?indice", a dit un militaire, dont l'AFP a recueilli le témoignage. Selon un témoin qui souhaitait rester anonyme, une femme retrouvée morte vendredi était accompagnée de sa fille de 8 ans, toujours portée disparue. "Elles ont été emportées par les eaux alors qu?elles tentaient de sortir de leur voiture au niveau d?un pont qui enjambe la rivière", selon ce témoin. - Mini tornade dans l'Hérault - Dans la commune de Sérignan, dans l'Hérault, balayée par une minitornade, un couple a été enseveli dans sa maison. Le pire était redouté. L'homme et la femme sont indemnes. Leur enfant, légèrement blessé, avait été secouru peu avant. Arbres déracinés, toitures arrachées, campings détruits: le "phénomène" a touché "un secteur d'environ 200 m de rayon à Sérignan plage", selon le maire, Jacques Dupin. "Tout a explosé en moins d'une minute", a témoigné Jacky Leulier, patron du camping Aloha à Sérignan-Plage. Sa femme poursuit, en larmes: "Les fenêtres ont explosé. Des morceaux de tuiles se sont enfoncés dans le mur de la chambre. Avec mon mari, on a eu juste le temps de se coucher sous le lit." La mini tornade avec des bourrasques à 165 km/h a aussi produit de nombreux dégâts matériels à Nissan-lez-Enserune. Selon Bernard Cazeneuve, cinq hélicoptères ayant effectué 60 hélitreuillages, 40 militaires, 500 pompiers ainsi que 150 gendarmes ont été déployés dans le sud-est. Il a remercié et salué l'ensemble des services de l?État présents sur place et adressé ses "condoléances" et sa "solidarité" aux familles endeuillées.

