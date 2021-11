Ouagadougou (AFP). Burkina: le gouvernement formé, Zida ministre de la Défense

Le gouvernement de transition du Burkina Faso a été annoncé dimanche soir, après plusieurs jours d'intenses tractations, par le secrétaire général du gouvernement Alain Sery Ouattara, les deux postes clés de la Défense et de l'Intérieur revenant à des militaires. Le lieutenant-colonel Issac Zida cumulera le poste de Premier ministre avec celui de ministre de la Défense, tandis que le président de la transition Michel Kafando occupera également le poste de ministre des Affaires étrangères, a indiqué M. Ouattara en lisant la liste des membres du gouvernement devant la presse au palais présidentiel à Ouagadougou. Quatre militaires, en comptant M. Zida, figurent au gouvernement. Le colonel Auguste Denise Barry, l'un des plus proches collaborateurs de M. Zida, a été nommé ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité, l'équivalent du ministère de l'Intérieur. Outre MM. Kafando et Zida, le gouvernement de transition comporte 24 ministres et deux ministres délégués. Le secrétaire général Ouattara a également rang de ministre. Joséphine Ouédragogo, candidate malheureuse au poste de président de la transition, a été nommée à la Justice, tandis qu'Augustin Loada, figure éminente de la société civile, est chargé de la Fonction publique. Le gouvernement intérimaire a été annoncé après des jours d'intenses tractations. La communication de la liste des ministres devait initialement se faire jeudi, puis avait été reportée à samedi et enfin à dimanche.

