Biscuiterie Jeannette : l'avocate des anciens salariés dénonce "un combat idéologique"

Pour l'avocate des anciens salariés, Maître Elise Brandt, le fond du problème se résume à un "combat idéologique" :

"Ca n'est pas gagné", lançait en sortant de l'audience l'avocate. Parmi les autres acteurs du dossier présents dans la salle, Franck Mérouze, de l'union locale CGT et qui suit l'affaire de près depuis décembre 2013 et la liquidation judiciaire de l'entreprise. Lui assure être optimiste "depuis le début", et a de nouveau fait valoir la préférence des salariés pour l'offre de Georges Viana, la seule qui prévoit la relance de l'activité :

Le délibéré du tribunal de commerce sera rendu le 24 novembre prochain.