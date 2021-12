La RD7 est en travaux dans l'agglomération caennaise

La route départementale 7... tous les habitants de Caen et de ses environs la connaissent. Tout du moins tous ceux qui ont l'habitude de filer vers le nord en direction de Douvres la Délivrande, Luc sur Mer ou encore Saint Aubin. Déjà une semaine que les travaux ont commencé, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il sème une belle pagaille. Aux heures de pointes, alors qu'il faut compter environ 25 minutes pour relier courseulles à Caen, il faut au moins comter le double en ce moment. Et il va falloir s'armer de patience puisque ces travaux doivent au moins durer jusqu'au printemps prochain.

Le Conseil Général a décidé de réaménagé cette 2x2 voies empruntée chaque jour par plus de 25 000 véhicules. Seul un tronçon de 4 km est concerné par ces travaux qui visent à créer des bandes d'arrêt d'urgence sur les accotements actuellement en herbe et à sécuriser le terre-plein central grâce à la mise en place de glissières de sécurité métalliques ou en béton. Le revêtement de la route doit aussi être refait dans le sens Douvres-Caen. Certains des travaux vont être réalisés la nuit pour perturber le moins possible la situation. Leur coût est estimé à 1,6 million d'euros. Un mal pour un bien pour une route de plus en plus empruntée et qui avait besoin d'un réaméangement pour la sécurité de tous.

