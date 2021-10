Hockey: Electrochoc réussi et qualification en demi !

L’électrochoc a bien eu lieu ! Grâce à cette large victoire, les Rouennais se qualifient donc pour les demi-finales de la compétition sur le score cumulé de 6-3 et affronteront les Rapaces de Gap.

Dès le début de la rencontre, le capitaine marc-André Thinel montre la voie à ses coéquipiers en ouvrant la marque à la 31e seconde de match. Les joueurs du nouveau coach Ari Salo continuent de pousser dans ce premier tiers et inscrivent deux nouveaux buts par l’intermédiaire de Patrick Coulombe et de Dan Koudys.

« Après tout ce qu’il s’est passé, on se devait d’être prêts, d’être concentrés sur notre match, et en marquant tout de suite, et en menant 3-0 dans le 1er tiers, on s’est rendu le match un peu plus facile » déclarait à la fin de la rencontre Patrick Coulombe élu homme du match.

Les Brestois ne semblent pas en mesure de rivaliser ce soir face a des Rouennais bien en place et encaissent deux nouveaux buts dans le 2e tiers temps par Loup Benoit et Jonathan Janil. Motreff parviendra tout de même à inscrire l’unique but des visiteurs entre les deux buts Rouennais.

« Je n’étais pas très inquiet, on avait un but de retard après le match aller mais je savais que il fallait jouer un match normal et les joueurs ont fait un match sérieux. il y avait de l’intensité, de la concentration, de la discipline, on s’est tout de suite mis à l’abri et c’était une belle soirée » déclarait Guy Fournier venu en renfort épauler Ari Salo.

Dans l’ultime tiers temps, les Normands contiennent les Bretons et parviennent à ne pas encaisser de buts. Les jaunes et noirs obtiennent même un tir de pénalité en fin de rencontre mais Daultan Leveillé trouve la barre.

« L’état d’esprit à l’entrainement a été excellent toute la semaine, les gars sont conscient qu’on est pas à notre place, il faut qu’on reprenne un peu de plaisir à jouer, la confiance viendra et on pourra enchainer des bonnes performances, il reste du chemin à faire mais je suis confiant, on a un bon groupe ».

De son coté, le nouvel entraineur Rouennais confirmait : « c’est un bon début, j’ai vu beaucoup de choses positives sur les petites modifications sur la façon de jouer. On a joué un peu plus organisé offensivement. Collectivement on a été en place, ça fait plaisir, on va prendre match par match et continuer d’améliorer notre jeu ».

Les Dragons devront confirmer et enchainer dès vendredi à Chamonix, 2e de Ligue Magnus.