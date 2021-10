Mexico (AFP). TGV: le Mexique annule l'attribution de la construction à la Chine

Le Mexique a décidé abruptement jeudi d'annuler l'attribution, annoncée en début de semaine, de la construction de sa première ligne de TGV à un consortium chinois, à quelques jours seulement d'une visite d'Etat prévue du président Enrique Pena Nieto en Chine. Lundi, le gouvernement mexicain avait annoncé qu'un consortium mené par le groupe chinois China Railway Construction réaliserait cette ligne de train à grande vitesse, la première aussi en Amérique latine. "Le président a pris il y a quelques instants la décision de révoquer la décision du 3 novembre et de reprendre la procédure d'appel d'offres", a annoncé jeudi soir le ministre mexicain de la Communication et des Transports, Gerardo Ruiz Esparza, sur la chaîne Televisa. Le président Pena Nieto doit se rendre en Chine pour au participer au sommet annuel de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) les 10 et 11 novembre à Pékin, en principe suivi d'une visite d'Etat dans ce pays. Le groupe chinois, associé à quatre sociétés mexicaines, avait été le seul à faire une offre pour cette ligne de 210 km, qui reliera Mexico et la ville de Queretaro (centre). Le ministère des Transports lui avait attribué ce contrat, d'une valeur de 50,8 milliards de pesos (3,76 milliards de dollars), qui incluait la construction de la voie ferrée, l'achat d'équipements et de voitures, ainsi que l'entretien du train. Selon le ministère, 16 compagnies étrangères n'avaient pas présenté d'offres à la date butoir du 15 octobre, parmi lesquelles Mitsubishi (Japon), Alstom (France), Bombardier (Canada) et Siemens (Allemagne). Le gouvernement tablait sur un début des travaux en décembre et une mise en service en 2017, avec l'objectif de transporter 23.000 passagers par jour sur cette nouvelle ligne.

