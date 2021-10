Hockey: Les Dragons tombent à Grenoble

La série de trois victoires de suite s’est arrêtée ce soir dans la patinoire de Pôle Sud où les Rouennais n’auront pas réussi à battre une équipe Iséroise qui a su contenir les attaques Normandes.

Le premier tiers est équilibré entre les deux équipes malgré des occasions plus franches du coté des Rouennais et juste avant la première pause c’est Patrick Coulombe qui reprend un rebond sur un tir de François-Pierre Guenette pour l’ouverture du score 1-0.

Dans le second tiers les Bruleurs de loups prennent le contrôle du palet et parviendront à égaliser en supériorité numérique par Hampus Gustafsson tout d’abord puis prendront même deux buts d’avance pour finir le tiers sur le score de 3-1 sur un doublé du capitaine Eric Chouinard.

Dans le dernier tiers, les joueurs de Rodolphe Garnier dos au mur, réussiront à revenir dans la partie en supériorité numérique sur un beau jeu bien conclu par Maxime Lacroix (3-2). Les Rouennais poussent dans cette fin de match et feront même sortir Fabrice Lhenry en fin de rencontre pour évoluer à six sur la glace mais les Grenoblois parviendront à inscrire le 4e but à la sirène par Jordann Perret synonyme de victoire.

Malgré un nombre de pénalités de 16 minutes pour les Grenoblois contre 8 chez les Rouennais et de 44 tirs contre 24, les jaunes et noirs n’auront pas réussi à trouver la faille plus de deux fois dans ce match.

C’est donc une nouvelle défaite pour les Dragons de Rouen en championnat qui ne va pas arranger les affaires au classement avant la suite des rencontres demain soir.

L’équipe de Grenoble remonte quant à elle à la 2e place du classement.

Prochain match pour le RHE76 mardi 28 octobre pour le match aller des quarts de finale de la coupe de la Ligue à Brest face aux Albatros.