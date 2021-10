Hockey : Gros test pour le RHE76 à Grenoble

Pour la première fois cette saison, Rouennais et Grenoblois se rencontreront dans le cadre de la 7e journée de championnat de Ligue Magnus.

Les Dragons qui ne se sont pas encore imposés une seule fois en déplacement cette année et qui occupent seulement la 10e place au classement devront confirmer leur bonne période (trois victoire d’affilée) face à des Grenoblois qui réalisent un bon début de saison avec une seule défaite au compteur en championnat contre Chamonix (3-0).

Entretenir la dynamique

Grenoble occupe la 4e place de Ligue Magnus avec un match en moins et reste toujours en course en Coupe de la Ligue et coupe de France tout comme les Rouennais. Les joueurs de Rodolphe Garnier restent quant à eux sur une belle victoire à domicile contre les Gothiques d’Amiens 5-3 le week-end dernier.

Une affiche entre deux équipes qui se retrouvent souvent lors des séries en fin de saison et qui verra revenir sur leurs terres deux anciens joueurs qui sont arrivés sur les bords de Seine cette saison, Francis Charland et Fabien Colotti.