Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 25 et 26 octobre

CALVADOS

Jusqu'à dimanche, le festival "Musique et cinéma" revient pour une 8ème édition à Ouistreham. 2 séances par jour sont proposées au cinéma Le Cabieu de Ouitreham au tarif habituel. Retrouvez le programme complet sur cinemalecabieu.cine.allocine.fr

Le cirque Karl Borsberg est dans la région cette semaine. Pour les représentations, rendez-vous place des Bercagnes à Falaise samedi à 18h et dimanche à 15h.

C'est un un groupe phare du Bessin qui débranche le micro, les Blues Devils vous propose d'assister à leur concert d'adieu spécial 10 ans ce samedi à l'auditorium de Bayeux. Les Blues Devils à suivre sur Facebook et surtout à voir en live pour leur dernier concert.

Jusqu'à samedi assistez au Festival Nördik Impakt à Caen. Véritable rendez-vous des cultures numériques et indépendantes, vous pourrez retrouver des artistes de renommée nationale et internationale. Retrouvez la programmation complète sur tendanceouest.com

Football, en Ligue 1 Caen recoit Lorient samedi soir, match à suivre en direct dès 19h45 sur Tendance Ouest et tendanceouest.com

Ce week-end à Villers sur mer, retrouvez la 19ème édition de la fête de la coquille St Jacques et des fruits de mer. Le thème cette année sera sur les Antilles. Retrouvez aussi la compagnie créole en concert demain à 16h. C'est une manifestation gratuite.

MANCHE



Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, rendez-vous à la Cité de la mer de Cherbourg. Chaque jour autour du bassin tactile venez découvrir la richesse du littoral à travers de drôles d'animaux qui l'habitent. Un biologiste interviendra, les mains dans l'eau, pour vous faire manipuler et reconnaître les espèces de nos côtes. Plus d'infos sur www.citedelamer.com



Dimanche, c'est la 11ème édition du Salon des collectionneurs à Granville. Au programme : exposition et vente d'objets. Vous y trouverez des cartes anciennes, des livres ou encore des timbres. Rendez-vous salle de Hérel de 9h à 17h30. L'entrée est à 1€.



Pendant les vacances de la Toussaint, venez avec vos enfants visiter le Zoo de Champrépus. Ouvert tous les jours, dés 11h, c'est l'occasion de découvrir les couleurs d'automne des jardins du zoo. L'entrée est à 14,50€ par adulte, 9€ pour les enfants, c'est gratuit pour les moins de 3 ans.



La troupe "Les Vents de l'Ay" présente à la salle des fêtes de Blainville-sur-Mer "Bonjour l'Ambiance" une pièce écrite par Jean-Paul Cantineaux. Il s'agit d'une comédie policière en 3 actes. Rendez-vous samedi à 20h30 et dimanche à 14h30. L'entrée est à 6€, c'est gratuit pour les moins de 14 ans.



Une journée verte à Agon-Coutainville c'est ce samedi. Au programme : des échanges de plantes, des conseils en jardinage, des ateliers et une sortie vélo. Rendez-vous à l'espace culturel de 10h à 16h. Plus d'infos sur www.agoncoutainville.fr



Ce samedi, c'est à Carentan que se retrouveront des joueurs de speed-badminton et de blackminton. Ils viennent de la région parisienne, de la Bretagne et de la Basse-Normandie. Une journée promotionnelle afin de faire connaître ce nouveau sport venu d'Allemagne. Rendez-vous au Gymnase Gambetta à Carentan à partir de 14h.



ORNE



La fête du cidre se déroule samedi et dimanche à la cidrerie traditionnelle du Perche au Theil. Pendant 2 jours, plusieurs animations sont à retrouver sur place. Des cadeaux sont aussi à gagner le dimanche. Toutes les infos sur cidrerie-traditionnelle-du-perche.fr



Ce week-end, la ville de Sées organise la 3ème édition de sa Fête des Arbres. Une belle occasion de rencontrer des professionnels venus prodiguer des conseils pour préparer son jardin à la veille de la période hivernale. 14 exposants seront présents et des animations seront également au programme. Rendez-vous samedi et dimanche de 9h à 18h aux Jardins du Palais d'Argentré.



Ce week-end, se tient à la Halle au Blé d'Alençon, le Salon des Antiquaires. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h. L'entrée est à 3,50€ c'est gratuit pour les moins de 16 ans.



Tout ce week-end, à l'Aigle, c'est le premier salon du terroir, de la maison et du bien-être organisé par l'association l'Aigle Animations. Près de 30 exposants seront présents. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h au Hall Expo du Grû, l'entrée est gratuite.



Hollysiz est en concert samedi soir à la Luciole d'Alençon. L'artiste défendra les couleurs de son album "My Name is". Véritable succès dans les charts, la chanteuse est toujours étonnée de l'engouement de son public. Allez applaudir Hollisyz sur la scène de la Luciole ce samedi à 21h.



Loisirland, la fête pour les petits et les grands, est installé au parc Anova d'Alençon. Pendant toutes les vancances de la Toussaint profitez de 6500m² de jeux avec vos enfants. C'est ouvert tous les jours de 10h à 19h jusqu'au 31 octobre. Plus d'infos sur loisirland.com