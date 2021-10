Portrait : MA2X, l'apogée d'un enfant prodige

C’est à l’âge de 15 ans que Maxence et sa famille déménagent de Sotteville-lès-Rouen pour Bihorel. Un heurt dans la vie de l’adolescent qui se retrouve sans repère. C’est à ce moment qu’il quitte l’école et se réfugie dans les jeux vidéos. Counter Strike et autres Call of Duty lui apportent l’échappatoire tant escompté. Jusqu’au jour où, touché en plein cœur, il décide d’écrire un poème. C’est là que tout commence. “Je me suis réfugié dans la musique”.

Ces clips, tournés avec l’aide d’un ami, font l’effet d’une bombe sur le web. “Je faisais ça pour moi, pour le plaisir, jusqu’à ce que je reçoive des appels de maisons de disque”.

Rapidement, MA2X se lance dans la création de son album. “La musique est une chance, confie-t-il. Quant à l’écriture, c’est devenu une passion”. Son album à peine sorti, l'artiste prépare déjà la suite, “avec des thèmes différents", mais toujours quelques notes d'amour, qu'il sait si bien mettre en musique.