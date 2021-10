Hockey: Les Dragons s'imposent dans le Derby

Avec une 12e place au classement avant la rencontre, les Rouennais devaient réagir et ce fut chose faite avec un match plein de la part des Normands.

Pendant le premier tiers temps, ce sont les Amiénois qui parviennent à ouvrir la marque en supériorité numérique par Jamie VanderVeeken avant que les Dragons n’égalisent deux minutes plus tard par le capitaine Marc-André Thinel (1-1).

Au début du deuxième tiers ce sont les jaunes et noirs qui se mettent de nouveau en évidence par le jeune Fabien Colotti qui inscrit son premier but en Ligue Magnus avant que les Picards ne réussissent à égaliser moins d’une minute plus tard par Devin Gannon.

La fin du tiers sera à l’avantage des Rouennais qui parviennent de nouveau à prendre l’avantage par le toujours très précieux en supériorité numérique Francis Charland puis un 4e but de Loic Lamperier. (4-2).

Au retour de la seconde pause, les joueurs de Rodolphe Garnier maitrisent la rencontre mais les Picards réussiront à faire douter les Normands en inscrivant un troisième but par Shayne Stockton. Les Rouennais marqueront le but de la victoire par le meilleur buteur du championnat Francis Charland pour le doublé dans ce match.

« On a eu une entame difficile car quand on est 12e au classement, les joueurs ne sont pas au mieux psychologiquement mais on a su revenir au premier tiers, on fait un très bon deuxième tiers, on s’est fait un peu peur en troisième parce qu’on a changé notre façon de jouer mais globalement on fait une bonne performance ce soir » affirmait Rodolphe Garnier sur le site Internet du club.

Grace à cette victoire, les Dragons grappillent deux places au classement et occupent désormais la 10e place.

Prochaine rencontre pour le RHE76 mardi 21 octobre face à Dunkerque pour les 1/16 de finale de la coupe de France.