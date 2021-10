Paris (AFP). Le Sénat adopte le projet de loi anti-terrorisme

Le Sénat a largement adopté jeudi le projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme qui crée notamment une interdiction de sortie du territoire pour empêcher le départ de jeunes Français candidats au jihad vers la Syrie. Le texte du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a été voté par le PS, le RDSE (à majorité PRG) et l'ensemble de la droite UMP et UDI-UC. En revanche, les communistes et les écologistes ont voté contre, lui reprochant des atteintes aux libertés publiques Inscrit par le gouvernement en urgence, c'est-à-dire une lecture par chambre, le projet de loi instaure également un nouveau délit "d'entreprise terroriste individuelle" et la possibilité de blocage administratif de sites glorifiant le terrorisme. Adopté le 18 septembre par l?Assemblée, il doit à présent faire l'objet d'une commission mixte paritaire (7 députés, 7 sénateurs) chargée de trouver une version commune aux deux chambres.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire