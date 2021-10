La tracklist du prochain album d'Akhenaton révélée

On pourra ainsi retrouver le rappeur Faf Larage sur "Dezolation", Cut killer sur "Little brother is watching you" et Shurik'n ancien membre d'IAM sur "J'aime le rap et le rap m'aime".

L'album sera disponible en deux versions: une simple et une autre en digipack avec deux CD avec l'album et les instrumentaux.

Akhenaton est, avec les rappeurs Shurik'n, Kheops, Imhotep, Kephren et Freeman, le créateur du groupe marseillais IAM fondé en 1989.

La tracklist de "Je suis en vie":

"Tempus fugit"

"Même les anges"

"A part les €" feat R.E.D.K

"Sooo Bad"

"Je suis en vie" feat Tyler Woods

"Highlanders" feat Veust Lyricist

"Souris, encore..."

"Tu brilles comme un miroir de bordel"

"Hi tech love" feat Meryem Saci

"Etranges fruits"

"Vrai missiles"

"J'aime le rap et le rap m'aime" feat Shurik'n

"Oriundi"

"Jjjames"

"Mon texte la savon part III"

"Dezolation" feat Faf Larage et Perso

"Little brother is watching you" feat Cut Killer

"Immacolata"