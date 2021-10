Washington (AFP). Syrie: les Américains ont mené 18 frappes aériennes autour de Kobané

Les Américains ont mené mardi et mercredi 18 frappes aériennes autour de la ville kurde de Kobané, au nord de la Syrie, dont plusieurs quartiers sont aux mains des jihadistes du groupe Etat islamique (EI), a annoncé l'armée américaine. Les frappes effectuées par des bombardiers et des avions de chasse américains ont détruit des positions de combats des islamistes et ont touché 16 bâtiments qu'ils occupaient près de Kobané, a détaillé le Commandement militaire américain chargé de la région (Centcom) dans un communiqué. Au cours des trois derniers jours, la coalition a augmenté le nombre de raids sur les positions du groupe EI à Kobané, réussissant à freiner la progression des jihadistes qui étaient arrivés lundi jusqu'au centre-ville. Deux mois après le début des frappes en Irak et trois semaines après le lancement de la campagne aérienne en Syrie, l'armée américaine a annoncé que les frappes menées lundi et mardi par les avions américains et saoudiens avaient "freiné la progression de l'EI" dans Kobané. L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a confirmé qu'une intensification des raids avait empêché que Kobané ne tombe entièrement aux mains des jihadistes, qui ont déjà conquis 50% de cette ville du nord syrien, à la frontière turque. Barack Obama, qui avait réuni mardi près de Washington les chefs militaires des 22 pays de la coalition contre l'EI, a fait part de son inquiétude pour la ville de Kobané. Sur les dernières vingt-quatre heures, les Etats-Unis ont par ailleurs lancé cinq raids en Irak: l'un près du barrage de Haditha a détruit un véhicule blindé et une guérite de sécurité des combattants islamistes. Quatre autres frappes menées dans le centre à Baïji ont détruit un bâtiment, un véhicule, une mitrailleuse et endommagé une pièce d'artillerie, a précisé le Centcom.

