Shanghai (AFP). Tennis: Federer bat Djokovic et rejoint Simon en finale à Shanghai

Le Suisse Roger Federer, N.3 mondial, impérial contre le Serbe Novak Djokovic, N.1 mondial, qu'il a battu en deux sets 6-4, 6-4 en demi-finales samedi, disputera dimanche à Shanghai la 122e finale de sa carrière. Federer, assuré de se hisser au 2e rang mondial au prochain classement ATP lundi, briguera contre le Français Gilles Simon son 81e titre, le 23e dans un Masters 1000, catégorie de tournois la plus huppée après ceux du Grand Chelem. Le Bâlois a signé sa 3e victoire contre le Serbe cette année, en cinq matches. Il mène désormais 19-17 au total de ses confrontations contre l'actuel N.1 mondial. Particulièrement en jambes, l'ex-roi du tennis mondial a pris à la gorge d'entrée Djokovic, en se procurant à 2-2 ses deux premières balles de break sur le service de son adversaire, qui envoyait son revers dans le filet sur la seconde. Djokovic, tenant du titre à Shanghai, très combatif et concentré, obtenait dès le jeu suivant une balle de débreak, mais Federer la sauvait pour se détacher ensuite 4 jeux à 2. Très agressif, se ruant souvent au filet, le Suisse concluait cette première manche d'un volée gagnante suivie d'un ace. Dans un match de très haute qualité, Federer, sur sa lancée, prenait d'entrée le service adverse dans la seconde manche, sur un coup droit gagnant long de ligne. Malgré ce coup du sort, Djokovic se battait bec et ongles pour refaire son handicap, en vain. Federer empochait la victoire sur sa troisième balle de match, d'une nouvelle volée de revers gagnante, à l'image de son auteur, conquérant samedi. Avec ce succès, Federer met fin à une très longue invincibilité sur le sol chinois de Djokovic, qui y restait sur 28 victoires consécutives. Il affrontera en finale le Français Gilles Simon, 29e mondial, qui a atteint une finale d'un Masters 1000 pour la deuxième fois de sa carrière après Madrid en 2008 en dominant dans sa demi-finale le gaucher Espagnol Feliciano Lopez, 21e mondial, en deux sets 6-2, 7-6 (7/1).

