Madrid (AFP). Real Madrid: Zidane menacé de suspension pour défaut de diplôme

Zinedine Zidane, entraîneur de la réserve du Real Madrid, est menacé d'une suspension par la Fédération espagnole (RFEF) pour avoir exercé ses fonctions depuis le début de la saison sans avoir complètement validé son diplôme d'entraîneur, a-t-on appris auprès du club merengue. "Nous avons reçu une notification (de la fédération, NDLR) avec une proposition de sanction. Nous avons 10 jours pour présenter notre défense et c'est ce que va faire le Real", a déclaré à l'AFP une porte-parole du club, qui n'a pas précisé l'ampleur de la possible suspension. Selon les sites internets des quotidiens sportifs As et Marca, Zidane pourrait être interdit d'exercice pendant trois mois pour avoir entraîné le Real Madrid Castilla sans avoir les titres nécessaires, à savoir la licence de niveau 3 requise pour diriger un club en Segunda B (3e division espagnole). As précise que pour le moment, Zidane dispose de la licence UEFA A, équivalente au niveau 2, et que la Fédération française de football (FFF) doit encore valider les heures de pratique du Français, nécessaires à l'obtention du niveau 3 d'ici le printemps prochain. Icône du football tricolore, "Zizou" (42 ans) a fait le grand saut cet été en prenant les rênes de la réserve du Real, après une année passée comme adjoint de Carlo Ancelotti sur le banc de l'équipe première. Ses débuts d'entraîneur principal ont été mitigés, avec cinq défaites et deux victoires en sept matches. En outre, la RFEF a été saisie d'une plainte d'une école d'entraîneur espagnole, le Cenafe: le président de cet établissement estimait que Zidane ne pouvait pas entraîner en Segunda B et que son adjoint Santiago Sanchez servait de prête-nom, une situation courante dans le football européen mais susceptible de sanction selon les règlements espagnols. De fait, sur les feuilles de matches officielles de la RFEF, c'est bien Santiago Sanchez qui est inscrit comme étant l'entraîneur principal du Real Madrid Castilla. Cette situation a déclenché un début de polémique ces derniers jours en Espagne, où l'entraîneur du Rayo Vallecano, Paco Jemez, a qualifié de "honte" le fait que le Français puisse entraîner sans avoir les titres requis. Même avis pour le sélectionneur espagnol Vicente del Bosque, qui a estimé mercredi sur la radio Cope que "tout le monde doit avoir un diplôme d'entraîneur". Zidane a en revanche reçu le soutien d'Ancelotti et du Néerlandais Johan Cruyff, ancien joueur puis entraîneur du FC Barcelone.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire