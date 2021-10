Sortir dans la Manche : vendredi 10 octobre

Le Circuit, le reseau des scènes de musiques actuelles dans le Nord Cotentin, propose plusieurs concerts au plus près des habitants. Les dates et les lieux de concert sont à retrouver sur circuit.fr



Dans le cadre du 19ème Festival du conte à Equeudreville-Hainneville, les enfants de 6 à 9 ans ont rendez-vous, demain, à l'espace Guéroult avec Nathalie Le Boucher ainsi que son Papoum et autres contes animaux. Ce conte expressif relate la course effrénée de la famille éléphant pourchassée par un trigre affamé ou encore la mésaventure de la tortue qui s'envole dans les airs. Rendez-vous ce samedi à 16h30.



Tendance Ouest soutient l'association "Un pour tous, tous pour Fred". Rendez-vous demain pour le concert de solidarité "SoL'en ZiK", de 19h à 2h au stade de Ducey, avec Etat d'âme, Jet Blast, Roman Electrik Band et Epi2mik.