Nordïk Impakt 2014, focus sur les groupes de la scène régionale

Du 21 au 25 octobre, se déroulera à Caen le Festival des cultures numériques et indépendantes, le Nordïk Impakt. Au programme, vous pourrez retrouver des artistes de renommée nationale voire internationale comme Chinese Man, Isaac Delusion ou encore The Do et Flako. Mais le festival laisse aussi une large place à la riche et bouillonnante scène musicale régionale bas-normande, notamment lors des 15 concerts qui auront lieu dans 14 appartements.

Fakear (21 octobre, Le Cargö)

C'est sûrement la révélation électro de la scène normande et même française. Tombé dans la musique quand il était petit, Théo alias Fakear, s'est vite passionné pour la musique électro aux rythmes nomades et enivrants. Ce génie de la MPC s'est rapidement fait un nom dans le paysage musical électronique, avec maintenant à son actif, plusieurs EP voyageurs et oniriques. Pendant le festival, le jeune normand liera donc sa architecture musicale à celle des 16 musiciens de Bibendum, pour un set fugace et rêveur.

Aloha Orchestra (23 octobre, Scène Pression Live)

Projet de Jean-Baptiste Mabille, originaire du Havre, Aloha Orchestra est né lors d'un séjour en Argentine, en 2010. Multi-instrumentiste, le leader de ce projet délivre une pop lumineuse et envoûtante.

Pastoral Division (24 octobre, concert en appartement)

Aux commandes de ce projet, on trouve les brestois-caennais Sébastien Bozec et François Joncour. Puisant ses influences aussi bien dans le rock de Pavement que dans la pop de Pulp, le duo utilise ses machines pour offrir des sonorités riches évoulant entre la pop mélancolique, le shoegazing, des lignes rock et l'électro.

Slaughterhouse Brothers (24 octobre, concert en appartement)

Quatuor de soul/rock, les Slaughterhouse Brothers sont nés de la rencontre hasardeuse de quatre normands d'Evreux qui se sont retrouvés à Caen et se sont réunis autour de ce projet. Assurément rock et énergique, leur musique laisse néanmoins la place à d'autres influences, comme la soul, offrant un caractère bien trempé à leurs sonorités.

Gandi Lake (24 octobre, concert en appartement)

Nouveau ricochet dans les eaux musicales caennaises, la pop de Gandi Lake dévoile ses atouts brumeux. On retrouve Arthur le batteur de Granville, mais aussi Fred le guitariste de Goodbye Horses, Adrien de Goldwave, Cyril et Colorado. Ces caennais offrent une musique tournée vers les vagues anglosaxonnes, déployant une énergie pop et sauvage teintée de touches psyché.

Beach Youth (24 octobre, concert en appartement)

Beach Youth défend depuis septembre 2013 les couleurs d'une indie pop ensoleillée et sautillante, flirtant avec la pop californienne. Le groupe est né de la rencontre des Caennais Etienne et Simon (ex-Féline), rapidement rejoints par deux autres Normands, Gautier et Louis-Antonin. Ils dévoilent des arrangements essentiellement pop tout en puisant dans d'autres influences, guidés par des rythmiques énergiques, des riffs puissants et des voix gracieuses.

Jahen Oarsman (24 octobre, concert en appartement)

Armé de sa guitare et de son folk impétueux, Jahen est entouré sur scène d'autres instrumentistes (violoncelle, weissenborn). Doté d'une voix envoûtante, il délivre avec son petit orchestre des prestations enchanteresses, oscillant entre harmonie planante d'une folk délicate, et énergie rock.

Sorry Sorrow Swims (24 octobre, concert en appartement)

Dans cette formation caennaise, on retrouve Emmanuel (bassiste de Granville) et Tiphaine, tous deux anciens membres du groupe All Cannibals. Sorry Sorrow Swims nous transporte en plein cœur d'une musique épique et énergique teintée de sonorités pop-rock. Les guitares saillantes et ardentes se mêlent ici à une rythmique alternant fougue et langueur, menée par une voix délicieusement ravageuse et des choeurs impétueux et dansants.

Rakia (24 octobre, concert en appartement)

Lancée au printemps 2013 avec le soutien de l'association viroise les Virevoltés, Anaïs aka Rakia est une jeune chanteuse soul, guitare à la main, qui offre un folk délicat et harmonieux. Soutenue par le Cargö, elle a assuré les premières parties de Ben l'Oncle Soul, Tryo et Susheela Raman.

Portier Dean (24 octobre, concert en appartement)

Portier Dean est un projet caennais fondé par deux amis d'enfance, Gildas et Gwendal, rejoints ensuite par Louis. Maniant guitares, percussions, claviers et glockenspiel, ils dévoilent un folk puisant chez des groupes comme Fleet Foxes ou Sigur Ros. Vainqueurs de l'édition 2014 du tremplin AÖC au Cargö à Caen, ils nous plongent au coeur de sonorités chaleureuses et organiques.

Jean Vance (24 octobre, concert en appartement)

Rappeur et artiste, cet artiste caennais délivre un rap décalé et déchaîné, alliant textes acides et énergie débordante.

A noter que le 24 octobre, différents DJ bas-normands se succèderont dans différents bars comme La Ligue, collectif caennais composé de Maaska, ELK, Vertuoze, puisant ses influences dans la techno et la house, La Caennaise, le collectif Mad Brains, Baadman ou encore DJ Lorio.

Kuage (25 octobre, Parc des Expositions)

Composé de Gabriel de Superpoze et de Adrien de SAmBA De La mUERTE, Kuage est un duo d'électropop qui avait conquis le public avec son unique morceau “A part of you” sorti au milieu de l’été 2013. Un nouvel EP est prévu pour le 29 octobre prochain, sur le label caennais Combien Mille Records.

My Summer Bee (25 octobre, Scène Pression Live)

Formation caennaise flirtant avec une pop mélancolique teintée d'électro, My Summer Bee nous avait charmé avec son EP "Time's Running On". Le groupe caennais a récidivé il y a quelques mois en sortant "Rosemary, balade attendrissante qui s'épanche sur fond d'électro pop mélodique et acidulée, dévoilant douceur et mélancolie.